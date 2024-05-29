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İsrail ordusu Gazze'deki çatışmalarda 3 askerini daha kaybetti

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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda 3 askerinin daha öldüğünü, 7 askerinin de ağır yaralandığını açıkladı. Bu son kayıplarla birlikte İsrail askerlerinin ölü sayısı 639'a yükseldi.

İsrail ordusu, yaklaşık 8 aydır saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda 3 askerinin daha öldüğünü, 7 askerinin de ağır yaralandığını açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Nahal Tugayı'na bağlı 50. Tabur'dan Çavuş Amir Galilove (20), Çavuş Uri Bar (21) ve Çavuş Ido Appel'in (21) Gazze Şeridi'nin güneyindeki çatışmada öldüğü kaydedildi.

Aynı çatışmada 50. Tabur'dan bir subay ile 2 askerin ağır yaralandığı belirtildi.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki çatışmalarda 1'i subay 3 askerin, Gazze'nin güneyindeki bir çatışmada da bir askerin ağır yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca Gazze Şeridi'nin kuzeyinde sabah saatlerinde çıkan çatışmada bir askerin ağır yaralandığı aktarıldı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana ölen İsrail askerlerinin sayısı 290'ı karadan işgal sürecinde olmak üzere 639'a yükseldi.

Kaynak: AA / Güncel

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