İsrail Ordusu, Gazze'deki Çatışmalarda 1 Askerini Kaybetti

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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde devam eden çatışmalarda 1 askerinin öldüğünü ve 3 askerinin yaralandığını açıkladı. 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybeden İsrail askerlerinin sayısı 880'e ulaştı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki saldırıları sırasında çıkan çatışmada 1 askerinin öldürüldüğünü, 3 askerinin de yaralandığını duyurdu.

Ordudan yapılan açıklamada, 7. Zırhlı Tugayı'nın 82. Taburu'nda tankçı Çavuş Yaniv Michalovitch'ın Gazze'nin kuzeyindeki çatışma sırasında yaşamını yitirdiği belirtildi.

Aynı çatışmada ismi açıklanmayan biri tank komutanı 2 İsrail askerinin ağır yaralandığı bildirilirken Gazze'nin kuzeyindeki başka çatışmada bir askerin de ağır yaralandığı aktarıldı.

Böylece 7 Ekim 2023'ten beri öldürülen ve "ismi açıklanmasına izin verilen" İsrail askeri sayısı 880'e yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 57 bin 12 kişi hayatını kaybetmiş,134 bin 592 kişi de yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Burak Dağ - Güncel
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