İsrail Ordusu, Gazze'deki Çatışmalarda 1 Askerini Kaybetti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki saldırıları sırasında çıkan çatışmada 1 askerinin öldürüldüğünü, 3 askerinin de yaralandığını duyurdu.

Ordudan yapılan açıklamada, 7. Zırhlı Tugayı'nın 82. Taburu'nda tankçı Çavuş Yaniv Michalovitch'ın Gazze'nin kuzeyindeki çatışma sırasında yaşamını yitirdiği belirtildi.

Aynı çatışmada ismi açıklanmayan biri tank komutanı 2 İsrail askerinin ağır yaralandığı bildirilirken Gazze'nin kuzeyindeki başka çatışmada bir askerin de ağır yaralandığı aktarıldı.

Böylece 7 Ekim 2023'ten beri öldürülen ve "ismi açıklanmasına izin verilen" İsrail askeri sayısı 880'e yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 57 bin 12 kişi hayatını kaybetmiş,134 bin 592 kişi de yaralanmıştı.