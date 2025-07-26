İsrail Ordusu, Gazze'deki Çatışmada Yaralanan Askerinin Ölümünü Açıkladı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyinde geçen hafta yaralanan bir askerinin öldüğünü duyurdu.

Ordudan yapılan açıklamada, 828. Piyade Tugayından Betzalel Yehoshua Mosbacher'in 19 Temmuz 2025'te Gazze Şeridi'nin güneyindeki bir çatışmada ağır yaralandığı ve bugün hayatını kaybettiği kaydedildi.

İsrail ordusunun verilerine göre, 7 Ekim 2023'ten bu yana ölen asker sayısı 896'ya yükseldi.??????

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde kurduğu pusuda, İsrail askerlerini taşıyan 3 aracı hedef aldıklarını duyurmuştu.