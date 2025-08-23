İsrail Ordusu Gazze'deki Çatışmada Bir Askerini Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyinde yaşanan çatışmada Kfir Tugayı'ndan bir askerinin öldüğünü açıkladı. 7 Ekim 2023'ten bu yana bölgede ölen asker sayısı 899'a ulaştı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyinde çıkan çatışmada bir askerinin öldüğünü duyurdu.

Ordudan yapılan açıklamada, Kfir Tugayı'nın Şimşon Taburu'ndan Ori Gerlic'in Gazze'nin güneyindeki çatışmada öldüğü belirtildi.

İsrail ordusunun verilerine göre, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de ölen asker sayısı 899'a yükseldi.???????

Kaynak: AA / Gülşen Topçu - Güncel
Oda başkanının 2 kişiyi öldürdüğü anlar kamerada

Oda başkanının 2 kişiyi öldürdüğü anlar kamerada
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Şimşek: Kur Korumalı Mevduat uygulamasının sona ermesi ile finansal istikrar güçlenecek

Bakan Şimşek'ten KKM'nin sona ermesi sonrası ilk mesaj
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.