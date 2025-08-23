İsrail Ordusu Gazze'deki Çatışmada Bir Askerini Kaybetti
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyinde yaşanan çatışmada Kfir Tugayı'ndan bir askerinin öldüğünü açıkladı. 7 Ekim 2023'ten bu yana bölgede ölen asker sayısı 899'a ulaştı.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyinde çıkan çatışmada bir askerinin öldüğünü duyurdu.
Ordudan yapılan açıklamada, Kfir Tugayı'nın Şimşon Taburu'ndan Ori Gerlic'in Gazze'nin güneyindeki çatışmada öldüğü belirtildi.
İsrail ordusunun verilerine göre, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de ölen asker sayısı 899'a yükseldi.
Kaynak: AA / Gülşen Topçu - Güncel