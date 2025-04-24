İstanbul'da korkutan bir deprem daha

İstanbul'da korkutan bir deprem daha
Bakan Kurum sayı verip uyardı: İstanbul için vakit daralıyor

Bu ifadeyi ilk kez kullandı: İstanbul için vakit daralıyor
Belediyeden skandal 23 Nisan gösterisi! Tepkiler dinmeyince kültür müdürü görevden alındı

Belediyeden skandal 23 Nisan gösterisi! Fatura kültür müdürüne kesildi
Binlerce elektrikli araç, devasa gemiyle Türkiye'ye getirildi

Devasa gemi böyle görüntülendi! Binlerce araç Türkiye'de

İsrail Ordusu, Gazze'deki BM Çalışanının Ölümünü Kabul Etti

İsrail Ordusu, Gazze'deki BM Çalışanının Ölümünü Kabul Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde Birleşmiş Milletler çalışanı Marin Valev Marinov'un tank atışı sonucu öldüğünü itiraf etti. Daha önce sorumluluğu reddeden ordu, saldırının BM misafirhanesine yönelik yapıldığını kabul etti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde Birleşmiş Milletler (BM) çalışanı 1 kişinin öldüğü ve daha önce sorumluluğunu reddettiği saldırının askerlerince düzenlendiğini itiraf etti.

Ordudan, 19 Mart'ta Gazze'nin orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah'ta BM misafirhanesinin vurulmasına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Daha önce saldırının sorumluluğunu reddeden İsrail ordusu, BM çalışanı 1 kişinin tank atışı sonucu öldüğünü açıkladı.

İsrail askerlerinin saldırıda hedef alınan binayı BM'ye ait olarak "tanımlamadığı" ve "düşman unsuların var olduğu değerlendirilerek vurulduğu" savunuldu.

BM Proje Hizmetleri Ofisinin (UNOPS) Deyr el-Belah'ta iki BM misafirhanesi 19 Mart'ta İsrail ordusunca hedef alınmıştı.

Saldırıda BM çalışanı Bulgaristanlı 51 yaşındaki Marin Valev Marinov hayatını kaybetmiş, BM operasyon görevlisi 5 kişi de yaralanmıştı.

İsrail ordusu, saldırının arkasında İsrail askerlerinin olduğu yönündeki açıklamaları reddetmişti.

Kaynak: AA / Mustafa Deveci - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.