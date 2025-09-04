İsrail Ordusu Gazze'deki Bir Okulu Bombaladı: Yıkım Büyüyor

Gazze Şeridi'nin merkezinde yer alan Gazze kentine yönelik işgal saldırılarını sürdüren İsrail ordusu, Zeytun Mahallesi'ndeki bir ilkokulu yerle bir etti.

Sosyal medyadan paylaşılan görüntülerde, İsrail ordusunun Zeytun Mahallesi'nde yer alan El-Furkan Kız İlkokulu'na saldırı düzenlediği görüldü.

Saldırı sonucu okulda ve çevresinde geniş çaplı yıkım oluşurken, okulun bulunduğu Zeytun Mahallesi'nin 8. Caddesi'ndeki yapıların da yıkılması dikkati çekti.

Yerel kaynaklara göre, İsrail ordusunun daha önce El-Furkan Kız İlkokulu'nu askeri üs olarak kullandığı ve bölgede işgal saldırısı düzenlediği askeri araçları burada tuttuğu kaydedildi.

Okulun, İsrail'in patlayıcı yüklü eski askeri araçlarla düzenlediği büyük çaplı saldırıda yok edildiği öğrenildi.

İsrail ordusu, eski zırhlı personel taşıyıcılarını patlayıcılarla doldurarak Filistinlilerin "robot" adını verdiği tuzaklı silahlara dönüştürüyor ve Gazze'de bu araçları çatışma bölgelerine getirip uzaktan patlatarak yıkıma yol açıyor.

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, dün Gazze kentini kuşatıp Filistinlileri bölgeden uzaklaştırdıktan sonra tamamını işgal etmeyi amaçlayan ???????"Gideon'un Savaş Arabaları 2" adlı operasyonun resmen başlatıldığını duyurmuştu.

Gazze Şeridi'ndeki Hamas Hareketi'nin silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ise İsrail'in "Gideon'un Savaş Arabaları 2" operasyonuna karşı "Musa'nın Asası Operasyonu"nu başlattıklarını açıklamıştı.

İsrail ordusu, yaklaşık 4 haftadır Gazze kentinde devasa yıkımlar yaparken, bölgedeki Filistinlere yönelik 1000'den fazla kişinin ölümüne ve binlercesinin de yaralanmasına neden olan geniş çaplı saldırılar ve bombardımanlar gerçekleştiriyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 64 bin 231 Filistinli hayatını kaybetti, 161 bin 583 kişi de yaralandı.