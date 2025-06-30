İsrail Ordusu Gazze'de Yardım Deposunu Vurdu: 10 Filistinli Hayatını Kaybetti

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İsrail ordusunun Gazze kentinde yardım dağıtımı için kullanılan bir depoyu bombalaması sonucu en az 10 Filistinli yaşamını yitirdi. Saldırıda, 583 Filistinli daha hayatını kaybetti, 4 binden fazlası yaralandı.

İsrail ordusunun Gazze'de yardım dağıtımı için kullanılan bir depoyu bombalaması sonucu en az 10 Filistinli yaşamını yitirdi.

Gazze kentindeki El-Ehli Baptist Hastanesindeki bir kaynaktan edinilen bilgiye göre, İsrail ordusu, kentin Sabra Mahallesi'nde bir depoyu hedef aldı.

Hayır kuruluşlarının yardım dağıtım için kullandığı depoyu İsrail ordusunun bombalaması sonucu 10 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze'ye ablukasını sıkılaştıran ve insani yardım girişini engelleyen İsrail ordusu, bölgede sık sık sivilleri ve sivil altyapıyı hedef alıyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı verilerine göre, yiyecek bulma umuduyla insani yardım dağıtım noktalarına yönelen 583 Filistinli İsrail ordusunun saldırılarında yaşamını yitirdi, 4 binden fazlası da yaralandı.

Gazze'de, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in düzenlediği saldırılarda can kaybının 56 bin 500'e, yaralı sayısının da 133 bin 419'a yükseldiği belirtilmişti.

Kaynak: AA / Muhammed Emin Canik - Güncel
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