İsrail ordusu, Gazze'de yaralayıp alıkoyduğu otistik Filistinliyi serbest bıraktı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yardım beklerken ateş açarak yaraladığı otizm hastası Filistinliyi aylar sonra serbest bıraktı.

İsrail ordusunun serbest bıraktığı Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'ndan 18 yaşındaki Ömer Yahya El-Karinavi Kızılhaç araçlarıyla Aksa Şehitleri Hastanesi'ne götürüldü.

Otizm hastası el-Karinavi, hiçbir tehdit oluşturmasına rağmen İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralandı ve son derece zorlu şartlarda aylarca alıkonuldu.

Karinavi'nin ailesi de Filistinli gencin alıkonulduğu şartlara ve gencin durumuna ilişkin bir bilgi veremedi.

İsrail ordusunun daha önce Gazze'den alıkoyduğu ve aylar sonra serbest bıraktığı Filistinliler işkence, tıbbi ihmal, aç bırakılma gibi ihlallere maruz kaldıklarını belirtmişti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 8 Ekim 2023'ten bu yana uyguladığı soykırım süresince aralarında kadın, çocuk ve sağlık çalışanlarının da bulunduğu binlerce Filistinliyi alıkoydu.

Gazze'den alıkonulan Filistinlilerden bir kısmı serbest bırakılsa da birçoğunun akıbeti hala bilinmiyor.

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan birçok açıklamada da İsrail ordusunun Gazze'de binlerce Filistinliyi alıkoyduğu ve zorla kaybetme suçu işlediği ifade edilmişti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde 8 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü soykırımda 20 binden fazlası çocuk ve 10 bini aşkını kadın olmak üzere 67 bin 173 Filistinli hayatını kaybetti.