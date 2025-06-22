İsrail Ordusu Gazze'de Üç Eşir Cesedine Ulaştı

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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde tutulan 3 İsrailli esirin cesedinin bulunduğunu açıkladı. Operasyon, İsrail'in iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet ile ortaklaşa gerçekleştirildi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde tutulan İsrailli esirlerden 3'ünün cesedine ulaştığını öne sürdü.

Ordudan yapılan açıklamada, iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) ile yapılan ortak operasyonda cesetlerin bulunduğu iddia edildi.

Gazze Şeridi'nde bulunan 3 cesedin Ofra Keidar, Jonathan Samerano ve asker Shay Levinsonn'a ait olduğu bildirildi.

Operasyonun İsrail ordusu ve Şin-Bet tarafından ortaklaşa gerçekleştirildiği ve cesetlerin kimliklerinin tespit edilmesinin ardından, ailelerin haberdar edildiği aktarıldı.

The Times of Israel'in haberine göre, Gazze Şeridi'nde 49'u 7 Ekim 2023'te, 1'i ise 2014'te esir alınan 50 İsrailli bulunuyor.

Söz konusu 50 esirden 20'sinin yaşadığı, 28'inin öldüğü ve 2'si hakkında ise "şüphelerin bulunduğu" bildiriliyor.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar - Güncel
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