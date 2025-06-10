İsrail Ordusu Gazze'de Sürgün Emri Yayınladı

İsrail Ordusu Gazze'de Sürgün Emri Yayınladı
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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bazı bölgeler için Filistinlilere sürgün emri vererek, saldırı tehdidinde bulundu. Saldırılar sonucunda yüzlerce Filistinli hayatını kaybederken, bölgedeki işgalin kalıcı hale getirilmesi planları açıklandı.

İsrail ordusu, soykırımını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bazı bölgeler için saldırı tehdidinde bulunarak, Filistinliler için sürgün emri yayımladı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından Gazze Şeridi'nin numaralandırılmış küçük bloklara bölündüğü ve "yasak bölgelerin" kırmızı renkle işaretlendiği bir harita paylaştı.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bölgeler için sık sık sürgün emri yayımlayan İsrail ordusu, dünyanın en yüksek nüfus yoğunluğuna sahip Gazze Şeridi'ndeki Filistinlileri, kıyılardaki dar alanlara göçe zorlamayı sürdürüyor.

Adraee, paylaşımında Gazze kentinin kuzeyindeki el-Kerame, Abdurrahman en-Nahda mahalleleri ile Cibaliya Mülteci Kampı'nda yaşayan Filistinlilere yönelik sürgün emri çıkardı.

İsrail ordusunun bölgeye saldırı düzenleyeceği tehdidinde bulunan Adraee, Filistinlilerden bölgenin boşaltmasını ve Gazze kentindeki "sığınaklara" gitmesini istedi.

-? ?Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'yi kalıcı işgal için harekete geçti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 4 bin 497 Filistinli hayatını kaybetti, 13 bin 793 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 54 bin 772'ye, yaralıların sayısı da 125 bin 834'e yükseldi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.

Plana göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'ni kalıcı olarak işgal edecek, Filistinliler Gazze'nin güneyindeki "toplama kamplarına" sürülecek. İsrailburada toplama kamplarında Filistinlilere, "hayatta kalacakları" kadar insani yardım verecek.

İsrailli bakanlar, Gazze Şeridi'nde sağlam kalan her şeyi yıkacaklarını ve Filistinlileri önce güneye, oradan da başka ülkelere sürmeyi planladıklarını açıkladı.

Kaynak: AA / Burak Dağ - Güncel
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