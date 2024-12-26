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İsrail Ordusu Gazze'de Sivilleri ve Gazetecileri Hedef Aldı

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Gazze'de meydana gelen son saldırılarda en az 10 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı. Saldırılar, uluslararası tepkilere rağmen devam ediyor.

- İsrail ordusu Gazze'de sivilleri ve gazetecileri hedef aldı: En az 10 ölü, çok sayıda yaralı

GAZZE - İsrail'in Gazze'ye yönelik son saldırılarında aralarında çocukların da bulunduğu en az 5 sivil ile 5 gazetecinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Uluslararası kamuoyunun tepkilerine rağmen Filistin'deki katliamlarını sürdüren İsrail ordusu Gazze'de bir kez daha sivilleri ve gazetecileri hedef aldı. Filistin Sivil Savunma Teşkilatı'ndan yapılan açıklamada, Zeytun mahallesindeki bir eve düzenlenen saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu en az 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Al-Awda Hastanesi yakınlarındaki gelişmeleri takip eden 5 gazetecinin de, yayın araçlarının İsrail hava saldırısının hedefi olması sonucu yaşamını yitirdiği aktarıldı. Her iki saldırıda da çok sayıda kişinin yaralandığı açıklandı.

İsrail Ordusu Gazze'de Sivilleri ve Gazetecileri Hedef Aldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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