İsrail Ordusu Gazze'de Sivilleri Hedef Aldı: 8 Ölü

- İsrail ordusu Gazze'de yine sivilleri hedef aldı: En az 8 ölü, çok sayıda yaralı

GAZZE - İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus şehrinde bulunan bir eve düzenlediği saldırıda 3'ü çocuk en az 8 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze'de sivillere yönelik katliamlarını hız kesmeden sürdüren İsrail ordusu, bu kez Han Yunus şehrinin Şeyh Nasır mahallesinde bulunan bir evi hedef aldı. Filistin basınında yer alan haberlere göre, Farra ailesinin evine gerçekleştirilen saldırıda 3'ü çocuk en az 8 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı. Saldırı sonrasında yaşanan dehşet anları amatör kameralara yansırken, İsrail ordusundan saldırının amacına dair açıklama yapılmadı.

İsrail katliamlarının bilançosu ağırlaşıyor

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamada 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden İsrail saldırılarında en az 50 bin 886 Filistinlinin hayatını kaybettiği, yaralı sayısının ise 115 bin 875'e ulaştığı bildirilmişti. Gazze'deki Hükümet Medya Ofisi de enkaz altında kaybolan yüzlerce kişinin öldüğünün varsayıldığını belirterek ölü sayısının en az 61 bin 700 olduğunu duyurmuştu.