İsrail Ordusu Gazze'de Sivillere Ateş Açtı; 20 Yaralı
İsrail ordusunun Gazze'de gıda almak için yardım dağıtım noktasına giden sivillere açtığı ateş sonucunda en az 20 kişi yaralandı. Gazze'de insani felaket boyutlara ulaşırken, gıda eksikliği nedeniyle yardım merkezlerine yönelen halk sık sık saldırılara maruz kalıyor.
İsrail ordusunun insani felakete yol açtığı Gazze'de gıda almak için yardım dağıtım noktasına giden sivillere ateş açması sonucu 20 kişi yaralandı.
Gazze Şeridi'ne şiddetli saldırılarını sürdürüp yardım girişini kısıtlayarak insani felakete yol açan İsrail ordusu, sivilleri ve sivil altyapıyı hedef almaya devam ediyor.
Gazze'de gıda eksikliği en yüksek boyutlara ulaşırken, açlıkla mücadele eden sivil halk, yiyecek bulma umuduyla yardım dağıtım merkezlerine yöneliyor.
Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu Gazze'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde, Bureyc Mülteci Kampı yakınlarında gıda almak için yardım dağıtım noktasına giden Filistinlilere ateş açtı.
Saldırıda biri ağır en az 20 Filistinli yaralandı.
İsrail'in şiddetli saldırılarından kaçarak hayatta kalmaya çalışan Gazzeliler, yiyecek bulma umuduyla yöneldikleri yardım dağıtım noktalarında saldırıların hedefi oluyor.
Gazze'deki Filistin hükümetinin Medya Ofisi, İsrail ordusunun hedef alması sonucu 26-28 Mayıs'ta yardım dağıtım noktasına yönelen 10 Filistinlinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne insani yardım girişini tekeline almaya çalışması nedeniyle Gazze'deki yardım dağıtım noktalarında arbede ve düzensizlikler yaşanıyor.