İsrail Ordusu Gazze'de Sivil Savunma Görevlisini Hedef Aldı

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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda bir sivil savunma görevlisi yaşamını yitirdi. 7 Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybeden sivil savunma görevlisi sayısı 121'e yükseldi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde evini hedef alması sonucu bir sivil savunma görevlisi yaşamını yitirdi.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda sivil savunma görevlisi Yüzbaşı Muhammed Nasır Gurab'ı hedef aldığı belirtildi.

İsrail saldırısında sivil savunma görevlisi Gurab'ın hayatını kaybettiği kaydedildi.

Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren sivil savunma görevlilerinin sayısının 121'e yükseldiği aktarıldı.

İsrail ordusunun hastane, okul ve yerinden edilen Filistinlilerin evleriyle birlikte sivil altyapıyı hedef alan saldırılarında yüz binlerce bina yerle bir oldu.

Sağlık ve sivil savunma görevlileri enkaz altında kalanları kurtarmak ve cenazeleri çıkarabilmek için kısıtlı imkanlarla çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Amer Fouad Fouad Solyman - Güncel
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