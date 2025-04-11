İsrail Ordusu Gazze'de Saldırılarını Sürdürüyor: Filistinliler Zorla Yerinden Ediliyor

İsrail ordusu, 18 Mart'ta ateşkesi bozup saldırılarına yeniden başladığı Gazze Şeridi'nde Filistinlileri zorla yerinden etmeyi sürdürüyor.

Gazze'de yaşayan yaklaşık 2,3 milyon Filistinli, 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırıların yanı sıra açlık ve zorla yerinden edilmeyle mücadele ediyor.

Yaklaşık 365 kilometrekareye sahip Gazze'nin yüzde 65'ini işgal eden İsrail ordusu, yayımladığı yeni sözde "tahliye" uyarılarıyla Filistinlileri yerinden etmeyi sürdürüyor.

Sabah saatlerinde Gazze kentinin doğusundaki bazı bölgelerin boşaltılması tehdidinde bulunan İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, yeni bir sözde "tahliye" duyurusu yaptı.

Sosyal medya hesabından bir harita yayımlayan Adraee, Gazze'nin güneyinde yer alan Han Yunus'un doğusundaki bazı bölgelerin boşaltılmasını istedi.

Adraee, söz konusu İsrail ordusunun "şiddetli bir şekilde operasyon" yürüttüğünü belirterek, Filistinlilere buraları derhal terk etmeleri çağrısı yaptı.

İsrail ordusu, 18 Mart'ta ateşkesi bozarak saldırılara yeniden başladığı Gazze'deki işgalini her geçen gün daha da genişletiyor.

Sözde "tampon bölge" bahanesiyle Gazze'nin yüzde 65'ini işgal eden İsrail ordusu, Filistinlileri gün aşırı zorla yerinden ediyor.

İsrail ordusu, "tampon bölge" ilan ettiği yerlerde Filistinlilere ait yapıları iş makinalarıyla yıkıyor.

Saldırılar nedeniyle Gazze Şeridi'nin yüzde 86'sı yıkıldı. Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nin verilerine göre, bölgede 160 bin konut tamamen, 193 bin konut kısmen yıkılırken 83 bini ise kullanılamaz hale geldi.