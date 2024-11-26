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İsrail Ordusu Gazze'de Saldırı Düzenledi: En Az 6 Ölü

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İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki Ez Zerka mahallesinde düzenlediği hava saldırısında aralarında çocukların da bulunduğu en az 6 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var.

- İsrail ordusu Gazze'de bir evi vurdu: En az 6 ölü, çok sayıda yaralı

GAZZE - İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki Ez Zerka mahallesinde bulunan bir eve düzenlediği saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu en az 6 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Filistin ve Lübnan'da sivilleri hedef almayı sürdüren İsrail ordusu bir kez daha Gazze Şeridi'ne bomba yağdırdı. Filistin Sivil Savunma Teşkilatı'ndan yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki Ez-Zerka mahallesinde bulunan El-Cedba ailesine ait bir eve saldırı düzenlediği bildirildi. Saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu en az 6 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken, çok sayıda kişinin ise yaralandığı aktarıldı. Saldırı sonrasında yaşanan dehşet anları ise amatör kameralara yansıdı.

İsrail Ordusu Gazze'de Saldırı Düzenledi: En Az 6 Ölü
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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