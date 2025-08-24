İsrail Ordusu Gazze'de Saldırı Düzenledi: 4 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Gazze'deki yoğun bombardımanlarında, insani yardım bekleyenler de dahil olmak üzere toplamda 4 Filistinli yaşamını yitirdi. Saldırılar özellikle Zeytun ve Cibaliya mahallelerinde yoğunlaştı.

İsrail ordusunun Gazze'de sabah saatlerinde düzenlediği saldırılarda 3'ü insani yardım bekleyenler olmak üzere 4 Filistinli hayatını kaybetti, sivillerin evleri havaya uçuruldu.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, Gazze kentinin güneyindeki Zeytun Mahallesinde yer alan Şuheda Zeytun Okulunu bombaladı.

Saldırıda Filistinli 1 kadın yaşamını yitirdi.

Konutları havaya uçurma eylemleri yoğunlaştı

İsrail ordusu ayrıca Gazze'deki Cibaliya'nın yanı sıra Zeytun ve Şucaiyye mahallelerinde yer alan konutları havaya uçurduğu saldırıları ciddi şekilde artırdı.

Bu saldırıların günlerdir gerçekleştirilen eylemlerin en şiddetlisi olduğu kaydedildi.

Ayrıca Zeytun mahallesine yoğun hava saldırısı düzenlendi.

Yardım bekleyenler hedef alındı

İsrail askerleri Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Netzarim bölgesinde insani yardım bekleyen Filistinlilerin üzerine ateş açtı.

Saldırıda 2 Filistinli hayatını kaybetti, yaralananlar oldu.

Gazze Şeridi'nin güneyinde ise Refah kentindeki Şakuş bölgesinde yardım bekleyenlere açılan ateş sonucu 1 Filistinli yaşamını yitirdi.

Han Yunus kentinin merkezindeki mahalleler de ağır şekilde havadan bombalandı.

Kaynak: AA / Ramzi Mahmud - Güncel
