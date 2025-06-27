İsrail Ordusu Gazze'de Saldırı Düzenledi: 3 Filistinli Hayatını Kaybetti

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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği saldırılarda 3 Filistinliyi öldürdü, 43'ten fazla kişi yaralandı. Saldırılar, insani yardım merkezlerinde bekleyen Filistinlilere ve yerinden edilmiş kişilere yönelik yapıldı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde sabah saatlerinde gerçekleştirdiği saldırılarda aralarında yardım bekleyenlerin de bulunduğu 3 Filistinli hayatını kaybetti, 43'ten fazla kişi yaralandı.

AA muhabirinin sağlık kaynaklarından aldığı bilgiye göre, İsrail ordusunun, Netzarim Koridoru yakınlarındaki İsrail-ABD güdümlü sözde insani yardım merkezlerinde bekleyen Filistinlilere açtığı ateş sonucu 1 Filistinli öldü, 43'ü yaralandı.

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinin Mevasi bölgesinde, sabaha karşı bir İsrail insansız hava aracının yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırlara düzenlediği saldırıda 2 Filistinli daha hayatını kaybetti.

Yerel kaynaklar, Gazze'nin kuzeyinde, Cibaliya beldesindeki Mesud Caddesi çevresinde ise gece boyunca İsrail ordusunun bina ve evleri patlattığı ve yıktığını aktardı.

Kaynak: AA / Ramzi Mahmud - Güncel
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