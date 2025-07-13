İsrail Ordusu Gazze'de Saldırı Düzenledi: 230. Gazeteci Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyine düzenlediği saldırıda bir gazetecinin daha hayatını kaybettiği belirtildi.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Gazze kentinin güneydoğusundaki Zeytun Mahallesi'ne düzenlenen saldırıda, biri gazeteci Fadi Halife olmak üzere 2 kişi yaşamını yitirdi.

Böylece İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarına başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybeden gazeteci sayısı 230 oldu.

Gazze'deki hükümetin medya ofisi, 10 Temmuz'da, öldürülen gazeteci sayısını 229 olarak açıklamıştı.