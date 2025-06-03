İsrail Ordusu Gazze'de Saldırı Düzenledi: 11 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda ikisi çocuk, 11 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Sağlık kaynakları ve görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu Han Yunus'ta zorla yerinden edilen Filistinlilerin bulunduğu çadır ile iki eve saldırılar düzenledi.

Saldırılarda ikisi çocuk, 6 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda yaralanan var.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr Belah kentinde Filistinlilerin kaldığı çadır da İsrail ordusu tarafından bombalandı. Saldırıda 3 Filistinli öldü, en az 20 kişi yaralandı.

İsrail güçlerinin kuzeydeki Cibaliya beldesine saldırısı sonucu 2 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail'in, Cibaliya ve Gazze kentinin doğusu başta olmak üzere Gazze Şeridi'ndeki sivil yerleşim alanlarını hedef alan yoğun saldırıları, artarak devam ediyor.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin El-Alem isimli yardım dağıtım bölgesinde insani yardım bekleyen Filistinlileri, sabah saatlerinde hedef alması sonucu 27 kişi hayatını kaybetmişti.