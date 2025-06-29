İsrail Ordusu, Gazze'de Kur'an Ayetleri İçeren Broşürler Dağıttı
İsrail ordusu, Gazze'nin Es-Sudaniyye bölgesinde Nuh Tufanı'na atıfta bulunan Kur'an ayetleri içeren broşürler dağıttı. Broşürlerdeki ayet, zulümde bulunanların tufan tarafından yakalandığını belirtiyor. Dağıtımın gerekçesi ise açıklanmadı.
İsrail ordusunun, Gazze'de, Nuh Tufanı'nın geçtiği Kur'an-ı Kerim ayetlerini içeren broşürler dağıttığı belirtildi.
İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeydoğusundaki Es-Sudaniyye bölgesinde ayet içeren broşürler dağıttı.
Broşürlerde, Nuh Tufanı'na atıfta bulunan "Sonunda zulümlerini sürdürürlerken tufan onları yakaladı" (Ankebut suresi 14. ayet) ayeti yer aldı.
Haberde, bu broşürlerin neden dağıtıldığına ilişkin bilgi verilmedi.
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle 7 Ekim 2023'te İsrail'e "Aksa Tufanı" adı altında kapsamlı saldırı düzenlemişti.