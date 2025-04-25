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İsrail Ordusu Gazze'de Katliamlara Devam Ederken 3 F-35 Uçağı Daha Teslim Aldı

İsrail Ordusu Gazze'de Katliamlara Devam Ederken 3 F-35 Uçağı Daha Teslim Aldı
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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını sürdürürken 3 adet F-35 savaş uçağını teslim aldı. Bu teslimatla birlikte ordudaki F-35 sayısı 45'e yükseldi ve ABD'nin İsrail'e sağladığı silah yardımları tartışma konusu oldu.

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana katliamlarını sürdüren İsrail ordusunun 3 tane daha F-35 savaş uçağını teslim aldığı bildirildi.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, 3 adet F-35 savaş uçağının dün İsrail'in güneyindeki Nevatim Hava Üssü'ne ulaştığı belirtildi.

Bu teslimatla Gazze'de soykırımını sürdüren İsrail ordusundaki F-35 savaş uçağı sayısı 45'e yükseldi.

ABD'nin her yıl milyarca silah yardımında bulunduğu İsrail, ilk olarak 50 adet F-35 siparişinde bulunmuştu.

Tel Aviv yönetimi buna ek olarak geçen yıl 25 adet daha F-35 sipariş etmişti.

Kaynak: AA / Mustafa Deveci - Güncel
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