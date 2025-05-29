İsrail Ordusu Gazze'de Katliam Yapmaya Devam Ediyor: 35 Filistinli Yaşamını Yitirdi

İsrail Ordusu Gazze'de Katliam Yapmaya Devam Ediyor: 35 Filistinli Yaşamını Yitirdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği yoğun hava saldırılarında çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 35 Filistinli hayatını kaybetti. Hedefler arasında anaokulu ve sivillerin evleri bulunuyor.

İsrail ordusunun sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde anaokulu ve sivillerin evlerini hedef alan katliamlarında çoğu kadın ve çocuk, 35 Filistinli yaşamını yitirdi.

Gazze Şeridi'ne aralıksız ve yoğun saldırılarını sürdüren İsrail ordusunun hedefinde, yerinden edilen Filistinliler ve evleri bombalanan siviller vardı.

Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya beldesinde Azzam ailesine ait ev ile bir anaokulunu bombaladı.

İsrail saldırısında 7'si kadın ve çocuk 10 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze'nin orta kesimlerindeki Bureyc Mülteci Kampı'nda İsrail ordusu bir evi hedef alarak korkunç bir katliama imza attı.

İsrail'in "el-Karinavi" ailesine ait evi bombalaması sonucu en az 19 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde İsrail ordusuna ait insansız hava aracının bir grup Filistinliyi hedef alması sonucu Filistinli bir adam ve hamile eşi yaşamını yitirdi.

İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırı bombalaması sonucu 13 yaşındaki Filistinli çocuk Ahmed Avvad hayatını kaybetti.

Han Yunus'un Kiyzan en-Neccar bölgesinde İsrail ordusunun düzenlediği saldırıda 1 Filistinli öldü.

Kentin Abasan el-Kebira bölgesinde sağlık ekipleri bir Filistinlinin naaşını enkaz altından çıkardı.

İsrail'in "Morag Koridoru" olarak adlandırdığı, Gazze'nin güneyinde Refah ile Han Yunus'u ayıran bölgede, İsrail ordusunun bir yardım dağıtım merkezi yakınında ateş açması sonucu 1 Filistinli yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA / Muhammed Emin Canik - Güncel
DEM Parti'den infaz düzenlemesi açıklaması: Yalnızca hasta tutukluları kapsayacak

Bugün Meclis'e geliyor, cezaevinden yalnızca bir grup tahliye edilecek
ABD Mahkemesi, Trump'ın tarife kararlarını iptal etti

Trump'ın elini kolunu bağlayan karar! Dünya rahat nefes aldı
İzmir'de 23 bin işçi greve gitti, otobüs duraklarında yoğunluk oluştu

Şehirde kaos! 23 bin işçi greve gitti, kuyrukların sonu görünmüyor
Ligi ikinci bitirip, şampiyonluk kutladılar

Ligi ikinci bitirip, şampiyonluk kutladılar
Harika Avcı hakkında şok iddialar! Ev sahibi sessizliği bozdu

Harika Avcı'nın zor günleri! Ev sahibinin anlattıkları hayli vahim
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elon Musk, Trump'ın danışmanlık görevinden ayrıldığını duyurdu

Attığı imza pahalıya patladı! Elon Musk'tan Trump'a soğuk duş
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Gülşah Saraçoğlu 9 saatlik süren estetik operasyon geçirdi! Son hali olay oldu

Son halini gören tanıyamıyor! Ameliyatı 9 saat sürdü
Bu markalardan uzak durun! Bakanlık 42 ürünü daha ifşa etti

Bu markalardan uzak durun! Bakanlık 42 ürünü daha ifşa etti
Mide bulandıran imalathane! Şalgama tuvalet suyu karışıyor

Mide bulandıran imalathane! Tuvalet suyu karışıyor
Hatay diken üstünde! 4 mahalleye giriş çıkışlar yasaklandı

Bir şehrimiz diken üstünde! Giriş çıkışlar yasak, karantina başladı
İsviçre'de çöken buzul nedeniyle bir köy yok oldu

İsviçre'de buzul çöktü, köy yok oldu
Yok böyle transfer! Galatasaray'dan ayrıldı ezeli rakibi havada kaptı

Galatasaray'dan ayrıldı ezeli rakibi havada kaptı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.