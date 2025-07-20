İsrail Ordusu, Gazze'de İnsani Yardım Bekleyen Filistinlilere Ateş Açtığını İtiraf Etti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde insani yardım bekleyen Filistinlilere ateş açtığını itiraf etti.

Ordunun, Gazze Şeridi'nde insani yardım alabilmek için bekleyen Filistinlileri hedef alması sonucu 73 kişinin hayatını kaybettiği, 150'den fazla kişinin yaralandığı olayla ilgili açıklamasında, Filistinlilere "uyarı ateşi" açıldığı iddia edildi.

Filistinlilere ateş açıldığını itiraf eden İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyinde insani yardım almak için binlerce Filistinlinin toplandığının tespit edilmesinin ardından sözde "acil tehdidin ortadan kaldırılması amacıyla uyarı ateşi açıldığını" ileri sürdü.

İsrail ordusu, hayatını kaybeden ve yaralananların sayısının ön incelemedeki bildirilen kayıp sayısıyla uyuşmadığını savunarak olay hakkında soruşturmanın devam ettiğini belirtti.

Saldırıda 73 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeybatısında yine yardım alabilmek için bekleyen Filistinlileri hedef almış, saldırıda 73 kişi hayatını kaybederken 150'den fazlası yaralanmıştı.

Ordu birliklerinin, Gazze Şeridi'nin kuzeybatısındaki Sudaniye bölgesinde insani yardım alabilmek için bekleyen sivillerin üzerine zırhlı araçlardan ateş açtığı, topçu atışları düzenlediği aktarılmıştı.

?İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 58 bin 895 Filistinli hayatını kaybetti, 140 bin 980 kişi de yaralandı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarında ise 8 bin 66 kişi yaşamını yitirdi, 28 bin 939 kişi yaralandı.

27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 922'e, yaralıların sayısı da 5 bin 861'e çıktı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.