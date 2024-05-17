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İsrail ordusu Gazze'deki mülteci kamplarına saldırdı: 3 ölü, çok sayıda yaralı

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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki El-Bureyc ve Refah mülteci kamplarına düzenlediği saldırılarda 3 Filistinli hayatını kaybetti, birçok kişi yaralandı. Bureyc Mülteci Kampı'ndaki Şehitler Kavşağı roketlerle hedef alındı ve bir Filistinli öldü. Eş-Şuut Mülteci Kampı ise İsrail ordusunun bombalaması sonucu 2 Filistinli daha yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki El-Bureyc Mülteci Kampı ile güneydeki Refah kentinde bulunan Eş-Şuut Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırılarda 3 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusu Bureyc Mülteci Kampı'ndaki Şehitler Kavşağı çevresini roketlerle hedef aldı.

Saldırıda bir Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail ordusunun, Refah kentinin orta kesimindeki Eş-Şuut Mülteci Kampı'nı bombalaması sonucu da 2 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Kaynak: AA / Güncel

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