Haberler

İsrail Ordusu, Gazze'de Hava Saldırısı Düzenledi: İki Ölü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusunun Gazze Şehri'nin güneyindeki bir mahalleye düzenlediği hava saldırısında iki Filistinli yaşamını yitirirken, dört kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırılırken, enkaz altında kalanların olabileceği bildirildi.

(ANKARA) - İsrail ordusunun Gazze Şehri'nin güneyindeki bir mahalleye düzenlediği hava saldırısında en az iki Filistinli hayatını kaybetti, dört kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Gazze Şehri'nin güneyinde yer alan bir mahalleye hava saldırısı düzenledi. Filistin Sivil Savunma Ajansı, saldırıda en az iki kişinin hayatını kaybettiğini, dört kişinin ise yaralandığını açıkladı. Yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığı, bazılarının durumunun ağır olduğu bildirildi.

Ajans yetkilileri, enkaz altında kalan kişilerin olabileceğini ve arama kurtarma ekiplerinin bölgede çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti. Saldırının ardından sivil yerleşim alanlarının büyük zarar gördüğü, bazı binaların tamamen yıkıldığı aktarıldı.

Kaynak: ANKA / Güncel
İsrail, Gazze'yi bombalıyor! Hamas'tan ilk açıklama geldi

Hamas'tan ilk açıklama geldi! Arabuluculara hayati bir çağrısı var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İşte Yüzyılın Konut Projesi'nde en az konutun yapılacağı 5 ilimiz

İşte Yüzyılın Konut Projesi'nde en az konutun yapılacağı 5 ilimiz
Yapay zekanın geldiği son nokta: Binlerce kişi gerçek sanıp paylaştı

Binlerce kişi bu görüntüyü gerçek sanıp paylaştı
Karadağ'dan Türkler için yeni vize adımı

Türklere kapıyı kapatan ülke Bakan Fidan'ın çağrısıyla geri adım attı
Fenerbahçe Alexander Sörloth için düğmeye bastı

Süper Lig devi Sörloth'u alıyor
İşte Yüzyılın Konut Projesi'nde en az konutun yapılacağı 5 ilimiz

İşte Yüzyılın Konut Projesi'nde en az konutun yapılacağı 5 ilimiz
2 ay önce Sındırgı'ya dikkat çeken Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı: Geriye sadece orası kaldı

2 ay önce Sındırgı'ya dikkat çeken Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı
İlk kez görücüye çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan Altay Tankı törenine limuzin Togg'la geldi

Erdoğan'a özel Togg! Altay töreninde ilk kez görücüye çıktı
AYM'den memur ve emekliyi üzecek zam kararı

AYM'den memur ve emekliyi üzecek zam kararı
Çocuk parkında dehşete düşüren görüntü

Çocuk parkında dehşete düşüren görüntü
Altay Tankı envantere girdi, Cumhurbaşkanı Erdoğan törende güzel haberi verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan teslim töreninde güzel haberi verdi
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail'in Gazze'ye saldırısına tepki

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail'in Gazze'ye saldırısına sert tepki
Üstünde imam cübbesi, elinde alkol şişesi! Tepkilerin odağındaki genç serbest bırakıldı

Üstünde imam cübbesi, elinde alkol şişesi! Soruşturmada yeni gelişme
Kargo paketini açan genç kız gözyaşlarına boğuldu: Bu kadar zor olmaması gerekiyor

Kargo paketini açan genç kız gözyaşlarına boğuldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.