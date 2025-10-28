İsrail Ordusu, Gazze'de Hava Saldırısı Düzenledi: İki Ölü

(ANKARA) - İsrail ordusunun Gazze Şehri'nin güneyindeki bir mahalleye düzenlediği hava saldırısında en az iki Filistinli hayatını kaybetti, dört kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Gazze Şehri'nin güneyinde yer alan bir mahalleye hava saldırısı düzenledi. Filistin Sivil Savunma Ajansı, saldırıda en az iki kişinin hayatını kaybettiğini, dört kişinin ise yaralandığını açıkladı. Yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığı, bazılarının durumunun ağır olduğu bildirildi.

Ajans yetkilileri, enkaz altında kalan kişilerin olabileceğini ve arama kurtarma ekiplerinin bölgede çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti. Saldırının ardından sivil yerleşim alanlarının büyük zarar gördüğü, bazı binaların tamamen yıkıldığı aktarıldı.