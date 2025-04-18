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İsrail Ordusu Gazze'de Hava Saldırısı Düzenledi: 11 Ölü

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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde bir eve düzenlediği hava saldırısında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu toplam 11 kişi hayatını kaybetti. Saldırıda yaralananlar da bulunuyor, arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde bir eve düzenlediği saldırıda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 11 kişi öldü.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyinde yer alan Cibaliya Mülteci Kampı'nın doğusundaki Tel ez-Zater bölgesinde "Nasyu" ailesine ait bir eve hava saldırısı düzenledi.

Saldırıda ilk belirlemelere göre aralarında kadın ve çocukların olduğu 11 kişi öldü, bazıları da yaralandı.

Olay yerinde halen kayıplar bulunurken, sivil savunma, sağlık ve acil yardım ekiplerinin arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 51 bin 65'e yaralıların sayısı 116 bin 505'e yükseldi.

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Kaynak: AA / Mehmet Nuri Uçar - Güncel
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