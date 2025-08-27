İsrail Ordusu Gazze'de Hastaneye Saldırdı: 20 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Gazze'nin güneyindeki Nasır Hastanesi'ne düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden Reuters Haber Ajansı foto muhabiri Hüsam el-Mısri'nin oğlu Ahmed el-Mısri, babasının Gazze'deki gerçekleri dünyaya aktarmaya çalışırken hayatını kaybettiğini belirterek, "Dayanağımızı kaybettik ama onun adı unutulmayacak." dedi.

İsrail ordusunun 25 Ağustos'ta Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta yer alan Nasır Hastanesi'ne düzenlediği çifte saldırıda, 5 gazeteci ile 5 sağlık çalışanının da aralarında bulunduğu 20 Filistinli hayatını kaybetti.

Saldırıda 4 meslektaşı ile birlikte yaşamını yitiren Reuters Haber Ajansı foto muhabiri Hüsam el-Mısri'nin oğlu Ahmed el-Mısri'nin sosyal medyada paylaşılan görüntüleri yürekleri burktu.

Foto muhabiri Hüsam el-Mısri'nin yanmış kamerasına bakarken gözyaşlarını tutamayan Ahmed, babasının mesleğine büyük bir tutkuyla bağlı olduğunu vurgulayarak, "Babam, hayatını kamerasına ve yayın cihazına adamıştı. ( İsrail'in Gazze'ye saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'te) Savaşın ilk gününden bu yana beni, annemi ve kardeşlerimi göremedi. Dünyaya gerçeği ulaştırmak için sürekli çalıştı. Onun şehadetiyle ben de sarsıldım, dayanağımı kaybettim." ifadelerini kullandı.

Babasının, kanser hastası annesinin Gazze dışında tedavi görmesi için çabaladığını ancak ömrünün vefa etmediğini söyleyen Ahmed, "Ama o gidince hayatımız darmadağın oldu. Annem yürüyemez hale geldi. İlaçlar Gazze'de yok, ben nasıl bulayım, nasıl sağlayayım?" sözleriyle yakındı.

Yaşadığı yıkıma rağmen babasının mirasını yaşatmak istediğini belirten Ahmed, yanan kameraya işaret ederek, "O kamera yok oldu ama yerine yenisi gelir. Biz de babamın yolundan gideceğiz. O iyi yürekli ve herkesin tanıdığı bir insandı, adı unutulmayacak." dedi.

İsrail ordusu, Nasır Hastanesini hedef almıştı

İsrail ordusu, dün Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta yer alan Nasır Hastanesi'ne üst üste iki saldırı düzenlemişti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, saldırılarda 5'i gazeteci, 5'i sağlık çalışanı 20 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Birinci saldırıdan arama kurtarma çalışmaları devam ederken, canlı yayın kameralarının bu anları kaydettiği sırada ikinci saldırı gerçekleşmişti. Bölgeden gelen görüntüler, basın örgütleri ve uluslararası toplumdan tepki toplamıştı.

Gazze'de 246 gazetecinin ölümünden sorumlu İsrail ordusu, saldırıyı üstlenmiş ancak "gazetecileri doğrudan hedef almadığını" ileri sürmüştü. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, olaya ilişkin açıklama yapmak zorunda kalmış, olayın "trajik bir kaza olduğunu" savunmuştu.

Saldırıda Reuters Haber Ajansı foto muhabiri Hüsam el-Mısri, Katar merkezli Al Jazeera televizyonu kameramanı Muhammed Selame, Independent Arabia ve AP'nin de bulunduğu çeşitli medya kuruluşlarında gazetecilik yapan Meryem Ebu Dekka, ABD merkezli NBC News'te gazeteci Muaz Ebu Taha ve gazeteci Ahmed Ebu Aziz hayatını kaybetmişti.