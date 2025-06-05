İsrail Ordusu Gazze'de Hastane Avlusuna Saldırdı: 3 Gazeteci Hayatını Kaybetti

İsrail Ordusu Gazze'de Hastane Avlusuna Saldırdı: 3 Gazeteci Hayatını Kaybetti
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İsrail ordusunun Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi avlusuna insansız hava araçlarıyla düzenlediği saldırıda 3 gazeteci hayatını kaybetti. Saldırılar, sivil bölgeleri hedef alarak devam ediyor.

İsrail ordusunun Gazze'de El-Ehli Baptist Hastanesi avlusuna düzenlediği saldırıda 3 gazeteci hayatını kaybetti.

Adının açıklanmasını istemeyen sağlık sektöründen bir kaynak, AA muhabirine, İsrail ordusunun Gazze kentinde bulunan El-Ehli Baptist Hastanesinin avlusunu insansız hava araçlarıyla (İHA) bombaladığını söyledi.

İsrail saldırısında gazeteci Semir er-Rufai, Süleyman Huccac ve İsmail Bedh'in hayatını kaybettiği ve yaralananların olduğu kaydedildi.

Gazze Şeridi'ne şiddetli saldırılar düzenleyen İsrail ordusu, bu saldırılarda hastane, okul ve yerinden edilen Filistinlilerin çadırları gibi sivil bölgeleri de hedef alıyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 54 bin 607 Filistinli hayatını kaybetti, 125 bin 341 kişi de yaralandı.

Kaynak: AA / Hosni Nedim - Güncel
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