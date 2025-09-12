İsrail Ordusu, Gazze'de Filistinlileri Zorla Yerinden Ediyor

İsrail ordusu, Filistinlileri zorla yerinden etmek amacıyla çok katlı binaları hedef alan saldırıları kapsamında Gazze kentindeki Safedi binası ve çevresindeki yapıları yerle bir etti.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail ordusu, Gazze kentinin batısındaki Nasır Mahallesi'nde Safedi binası ve çevresini hedef aldı.

Yerinden edilen Filistinlilerin yoğun olarak bulunduğu mahallede İsrail ordusunun hava saldırıları sonucu büyük yıkım meydana gelirken, çok sayıda Filistinli yeniden yerinden edildi, bölgede çıkan yangın siviller arasında paniğe yol açtı.

İsrail ordusu, 5 Eylül'de Gazze kentindeki Filistinlileri göçe zorlamak amacıyla çok katlı binaları da hedef almaya başlamıştı.

Gazze kentindeki Filistinlilere, saldırı tehditleriyle Gazze Şeridi'nin güneyine göç etme uyarısı yapan İsrail ordusu, Gazze kentinde şu ana kadar çok sayıda binayı yerle bir etti.

İsrail, Gazze'deki Filistinlileri göçe zorlamak için saldırılar düzenliyor

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünden dün yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze kentinde Filistinlileri göçe zorlamak amacıyla sivil yerleşim yerlerini hedef aldığı bildirilmişti.

Açıklamada, "İşgalci İsrail, Gazze kentindeki yerleşim bölgelerini, özellikle de yoğun sivil nüfusa sahip olan yerleri istikrarsızlaştırmaya çalışıyor. Bazı evleri ve yerleşim alanlarını kasıtlı olarak bombalayıp, bölge sakinlerini yaşadıkları trajik insani koşulları hiçe sayarak, Gazze Şeridi'nin orta ve güney bölgelerine doğru kaçmaya zorluyor." ifadeleri kullanılmıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 64 bin 718 Filistinli hayatını kaybetti, 163 bin 859 kişi yaralandı.