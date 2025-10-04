İsrail Ordusu Gazze'de Filistinlileri Göçe Zorluyor

İsrail ordusu, siyasi yetkililerin Gazze kentinin işgal planını durdurma kararını açıklamasına rağmen kentte yaşayan Filistinlileri göçe zorlamayı sürdürüyor.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "Gazze Vadisi'nin kuzeyinde kalan bölge hala tehlikeli bir savaş alanı olarak kabul ediliyor ve burada kalmak büyük bir risk oluşturuyor. Bu nedenle Reşid Caddesi (kuzey ve güneyi birbirine bağlayan sahil yolu) sizlerin güneye geçişi için açık tutuluyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, İsrail güçlerinin Gazze kentini kuşatma altında tutmaya devam ettiği, kente dönme girişimlerinin büyük risk taşıdığı vurgulandı.

Ordu, Filistinlileri kuzeye dönmekten veya ordusunun faaliyet alanlarına yaklaşmaktan kaçınmaları konusunda uyardı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisi, ABD Başkanı Donald Trump'ın tüm İsrailli esirlerin derhal serbest bırakılmasına ilişkin planının birinci aşamasını uygulamaya hazır olduklarını duyurmuştu.

İsrail ordusu ve resmi yayın kuruluşları da siyasi yetkililerin Gazze işgalini durdurma ve bölgede askeri faaliyetleri savunma amaçlı sınırlama talimatı verdiğini aktarmıştı.

Hamas, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planındaki esir değişimini kabul ettiğini ve diğer bazı maddelerin müzakere edilmesi gerektiğini açıklamıştı.

Trump da yaptığı açıklamada, "Hamas tarafından az önce yapılan açıklamaya dayanarak, onların kalıcı bir barışa hazır olduklarına inanıyorum. İsrail, Gazze'ye yönelik bombardımanı derhal durdurmalı ki esirleri hızlı ve güvenli bir şekilde çıkarabilelim." demişti.

İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana şiddetli saldırılar düzenlediği ve sıkı abluka uyguladığı Gazze'de 66 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti.