İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyinde bazı Filistinlileri öldürdüğünü açıkladı

Güncelleme:
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bazı Filistinlilerin askeri güçlere tehdit oluşturduğu iddiasıyla öldürüldüğünü açıkladı. Ateşkes şartlarına rağmen devam eden saldırılarda, 71 bin 654 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, "güçlerine karşı tehdit oluşturduğu" iddiasıyla Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bazı Filistinlileri öldürdüğünü duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bazı Filistinlilerin, 'Sarı Hat' bölgesinde askeri güçlere doğrudan tehdit oluşturacak şekilde yaklaşarak patlayıcı düzenek yerleştirdikleri iddia edildi.

Sayıları belirlenemeyen Filistinlilerin ateş edilerek öldürüldükleri aktarılan açıklamada, söz konusu Filistinlilerin hava saldırısıyla hedef alındıkları belirtildi.

Öte yandan AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerinde düzenlediği saldırılarda Filistinli 2 çocuk yaşamını yitirdi, diğer bazı kişiler yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne Ekim 2023'te başlattığı ve ateşkese rağmen aralıklarla sürdürdüğü saldırılarda 71 bin 654 Filistinli hayatını kaybederken, 171 bin 391 kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'nde İsrail saldırıları ve insani yardım girişine yönelik kısıtlamalar nedeniyle büyük bir insan felaketi yaşandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın planı kapsamında Gazze'de ateşkes 10 Ekim 2025'te sağlandı.

