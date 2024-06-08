İsrail Ordusu Gazze'de Esirleri Kurtardı

İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'ten bu yana yoğun saldırı altında tuttuğu Gazze Şeridi'ndeki 4 İsrailli esirin canlı olarak kurtarıldığını bildirdi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki çeşitli noktalara saldırılar düzenlendiği belirtildi.

İki farklı bölgede toplam 4 İsrailli esirin canlı olarak kurtarıldığı ve "sağlık durumlarının iyi" olduğu ifade edildi.

Söz konusu İsrailli esirlerin Noa Argamani (25), Almog Meir Jan (21), Andrey Kozlov (27) ve Shlomi Ziv (40) olduğu kaydedildi.

Kurtarılan esirlerin 7 Ekim'deki Nova müzik festivalinde Hamas tarafından Gazze'ye kaçırılan İsraillilerden olduğu aktarıldı.

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin orta bölgelerine kara, hava ve denizden yoğun şekilde saldırı başlatmıştı. Nusayrat Mülteci Kampı ile Deyr el-Belah'taki El-Bureyc ve El-Megazi mülteci kamplarına düzenlenen eşzamanlı saldırılarda onlarca Filistinlinin öldüğü, çok sayıda Filistinlinin yaralandığı bildirilmişti.