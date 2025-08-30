İsrail Ordusu: Gazze'de 'Dost Ateşi' sonucu bir yedek asker öldürüldü

İsrail ordusu, şiddetli saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nin güneyinde bir yedek askerinin "dost ateşiyle" öldürüldüğünü duyurdu.

Ordudan yapılan açıklamada, bu sabah erken saatlerde Han Yunus kentinde yaşanan çatışmada 36. Tümen'den astsubay kıdemli üstçavuş rütbesindeki yedek asker Ariel Lubliner'in öldürüldüğü belirtildi.

Ordunun yürüttüğü ön soruşturma, yedek askerin başka bir İsrailli asker tarafından öldürüldüğünü ortaya çıkardı.

Böylece 7 Ekim 2023'ten beri öldürülen ve "ismi açıklanmasına izin verilen" İsrail askeri sayısı 900'e yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 63 bin 25 Filistinli hayatını kaybetti, 159 bin 490 kişi de yaralandı.