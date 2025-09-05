İsrail Ordusu Gazze'de Çok Katlı Binayı Yerle Bir Etti

İsrail ordusu, Gazze kentinin batısında yerinden edilen yüzlerce kişinin bulunduğu çok katlı binayı yerle bir etti.

Yüzlerce Filistinlinin sığındığı "Müşteha" adlı çok katlı binanın İsrail ordusunun hava saldırısına maruz kaldığı aktarıldı.

Binanın saldırının etkisiyle yerle bir olduğu ve bölgeden dumanlar yükseldiği ifade edilirken olaya ilişkin can kaybı ve yaralı sayısı hakkında henüz bilgi verilmedi.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, saldırıdan önce Gazze kentinde "cehennemin kapıları açıldı" diyerek kentin işgali için saldırıları şiddetlendirecekleri tehdidinde bulunmuştu.