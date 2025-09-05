İsrail Ordusu Gazze'de Çok Katlı Binayı Yerle Bir Etti
İsrail ordusu, Gazze'nin batısında yerinden edilen yüzlerce Filistinlinin sığındığı 'Müşteha' adlı çok katlı binayı hava saldırısı ile vurdu. Saldırı sonucu binanın tamamen yıkıldığı ve bölgeden yoğun dumanların yükseldiği bildirildi. Can kaybı ve yaralı sayısı henüz açıklanmadı.
İsrail ordusu, Gazze kentinin batısında yerinden edilen yüzlerce kişinin bulunduğu çok katlı binayı yerle bir etti.
Yüzlerce Filistinlinin sığındığı "Müşteha" adlı çok katlı binanın İsrail ordusunun hava saldırısına maruz kaldığı aktarıldı.
Binanın saldırının etkisiyle yerle bir olduğu ve bölgeden dumanlar yükseldiği ifade edilirken olaya ilişkin can kaybı ve yaralı sayısı hakkında henüz bilgi verilmedi.
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, saldırıdan önce Gazze kentinde "cehennemin kapıları açıldı" diyerek kentin işgali için saldırıları şiddetlendirecekleri tehdidinde bulunmuştu.
Kaynak: AA / Ramzi Mahmud - Güncel