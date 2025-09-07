İsrail Ordusu Gazze'de Çok Katlı Binaları Hedef Almayı Sürdürüyor

Gazze kentini işgal planını devreye sokan İsrail ordusu, kentin batısında Filistinlilerin kaldığı çok katlı bir binayı daha yerle bir etti.

İsrail savaş uçakları, kenti işgal girişimi öncesi başlattığı hava saldırıları kapsamında çok katlı yüksek binaları yıkmaya devam ediyor.

Çok katlı binalara yönelik 3 gündür devam eden saldırılara bugün bir yenisi daha eklendi.

Beyrut Caddesi El-Maliyye Kavşağındaki 7 kattan oluşan 30 dairelik "Er-Ruya" binası, İsrail ordusundan yapılan saldırı tehdidinin ardından bombalandı.

İsrail ordusu, 5 Eylül'de içlerinde yüzlerce Filistinlinin yaşadığı "Müşteha", 6 Eylül'de de "Es-Susi" isimli çok katlı ve çok daireli binaları hedef almıştı.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, saldırıdan önce Gazze kentinde "cehennemin kapıları açıldı" diyerek kentin işgali için saldırıları şiddetlendirecekleri tehdidinde bulunmuştu.

İsrail ordusu ise işgal saldırıları kapsamında kent içindeki çok katlı binaları hedef alacaklarını duyurmuştu.