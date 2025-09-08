İsrail Ordusu Gazze'de Çok Katlı Binalara Hava Saldırısı Düzenledi

Gazze kentini işgal planını devreye sokan İsrail ordusu, kentin batısında yüzlerce Filistinlinin kaldığı çok katlı "Ruya" binasını, saldırı tehdidinden kısa süre sonra hava saldırısı düzenleyerek yerle bir etti.

İsrail savaş uçakları, kenti işgal girişimi öncesi başlattığı hava saldırıları kapsamında çok katlı binaları yıkmaya devam ediyor.

Çok katlı binalara yönelik 4 gündür devam eden saldırılara bugün bir yenisi daha eklendi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail ordusu, Cemal Abdunnasır Caddesi'nde bulunan söz konusu binanın sakinleri ile çevresindeki çadırlarda yaşayan Filistinlilerden bölgeyi terk etmelerini istedikten kısa süre sonra savaş uçaklarıyla iki saldırı düzenledi.

Saldırı sonucu binanın tamamen yerle bir olduğunu, çevresindeki yüzlerce Filistinlinin kaldığı çadırların da yıkıldığını söyleyen tanıklar, binanın çevresinde bir hastane ve hizmet tesislerinin de bulunduğunu ifade etti.

İsrail ordusu dün de Gazze'nin Beyrut Caddesi El-Maliyye Kavşağı'ndaki 7 kattan oluşan 30 dairelik "Ruya" binasını saldırı tehdidinin ardından bombalayarak yerle bir etmişti.

İsrail ordusu, 5 Eylül'de içlerinde yüzlerce Filistinlinin yaşadığı "Müşteha", 6 Eylül'de de "Susi" isimli çok katlı ve çok daireli binaları hedef almıştı.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, saldırıdan önce Gazze kentinde "cehennemin kapıları açıldı" diyerek kentin işgali için saldırıları şiddetlendirecekleri tehdidinde bulunmuştu.

İsrail ordusu ise işgal saldırıları kapsamında kent içindeki çok katlı binaları hedef alacaklarını duyurmuştu.