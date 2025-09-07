İsrail Ordusu Gazze'de Büyük Yıkım Gerçekleştiriyor

İsrail ordusunun, Gazze kentinde sabah saatlerinden bu yana 50 binayı tamamen, 100 binayı kısmen yıktığı belirtildi.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in, Gazze kentini işgal girişimi öncesinde kente düzenlediği hava saldırılarına ilişkin bilgi verdi.

Basal, sabah saatlerinden bu yana kente düzenlenen saldırılarda 50 binanın tamamen, yüzlerce kişinin yaşadığı yüksek katlılar da dahil olmak üzere 100 binanın ise kısmen yıkıldığını kaydetti.

İsrail ordusunun, kasıtlı olarak yerinden edilenlerin yaşadığı çadır ve barınma merkezleriyle çevrili binaları hedef aldığını belirten Basal, 200 çadırın bu saldırılarda kullanılamaz hale geldiğini aktardı.

Sivil savunma ekiplerinin Et-Tuffah Mahallesi'ndeki Ez-Zerka bölgesinde yıkılan bir binanın enkazında kalanlardan yardım çağrısı aldığını ancak saldırıların yoğunluğu nedeniyle ekiplerin tamamen tükendiğini ifade eden Basal, "Bu, İsrail'in ateşkesin ardından saldırılara yeniden başladığı 18 Mart'tan bu yana yaşadığımız en zor gündü." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in Filistinlileri zorla yerinden etmek için bu şekilde bombardımanlar düzenlediğine değinen Basal, uluslararası topluma Gazze kentindeki katliamları durdurmak için acilen harekete geçme çağrısı yaptı.

İsrail, Gazze kentini işgal kararı almıştı

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta bölgenin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti.

Plana göre ilk aşamada yaklaşık 1 milyon Filistinli güneye kaydırılacak, kent kuşatılacak ve yoğun saldırılar sonrası işgal edilecek.

İkinci aşamada ise büyük ölçüde harabeye dönmüş Gazze'nin kent merkezindeki mülteci kamplarının işgali öngörülüyor.

Çok katlı binalar kasıtlı olarak hedef alınıyor

İsrail, Gazze kentini işgal planı kapsamında son 3 gündür başta çok katlılar olmak üzere Filistinlilerin yaşadığı binaları yerle bir ediyor. Bu bağlamda 5 Eylül'de "Müşteha", 6 Eylül'de "Es-Susi" ve bugün de "Er-Ru'ya" isimli çok katlı binalar havaya uçurulmuştu.

Yüzlerce Filistinlinin yaşadığı bu çok daireli binalara düzenlenen saldırılarda çevredeki çadırlar ve binalar da zarar görüyor. Böylelikle Filistinliler güneye sürülmeye çalışılıyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, haftalık kabine toplantısında yaptığı açıklamada, Gazze kentini işgal için yürüttükleri saldırılarını şiddetlendireceklerini belirterek, kentteki 100 bin Filistinliyi zorla yerinden ettiklerini söylemişti.