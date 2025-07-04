İsrail Ordusu, Gazze'de Bir Askerinin Ölümünü Açıkladı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bir askerinin "operasyon kazasında" öldüğünü bildirdi.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, onbaşı rütbesindeki bir askerin Gazze'nin kuzeyinde öldüğü belirtildi.

Söz konusu askerin "operasyon kazasında" öldüğü ifade edildi.

Kara saldırılarının başladığı 27 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de öldüğü açıklanan İsrail askeri sayısı 438 oldu.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında Gazze'de en az 57 bin 130 Filistinli hayatını kaybetti, 135 bin 173 kişi de yaralandı.