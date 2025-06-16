İsrail Ordusu Gazze'de Bir Askerini Kaybetti

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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde düzenlediği çatışmalarda 21 yaşındaki Yüzbaşı Tal Movshovitz'in öldüğünü açıkladı. 7 Ekim'den bu yana, Gazze'de ölen askerin sayısı 869'a ulaştı.

İsrail ordusu, şiddetli saldırılar düzenleyerek soykırım yaptığı Gazze Şeridi'nde bir askerinin daha öldüğünü bildirdi.

Ordudan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nin güneyinde çıkan çatışmalarda Yüzbaşı Tal Movshovitz'in (21) öldüğü belirtildi.

Golani Tugayı'nın 7086. Mühendislik Taburu'nda bölük komutan yardımcılığı yapan askerin bugün öldüğü kaydedildi.

İsrail ordusunun paylaştığı verilere göre, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde ölen askerlerin sayısı 869'a yükseldi.

İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana yoğun hava saldırıları gerçekleştirdiği Gazze Şeridi'nde 27 Ekim 2023 itibarıyla da kara saldırılarına başlamıştı.

Kaynak: AA / Halime Afra Aksoy - Güncel
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