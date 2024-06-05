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İsrail Ordusu Gazze'de Bir Anneyi Vurarak Yaraladı

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İsrail ordusunda görevli bir keskin nişancının Gazze Şeridi'nin kuzeyinde çocukları için yiyecek aramaya çıkan anneyi vurarak yaraladığı bildirildi. Saldırı sonucunda Filistinli kadın bir ayağını kaybetti.

İsrail ordusunda görevli bir keskin nişancının Gazze Şeridi'nin kuzeyinde çocukları için yiyecek aramaya çıkan anneyi vurarak yaraladığı, saldırıda Filistinli kadının bir ayağını kaybettiği bildirildi.

Filistinli gazeteci Enes el-Şerif, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesinde çocukları için yiyecek bulmaya çıkan bir annenin İsrail keskin nişancısınca ayağından vurulduğunu belirtti.

Saldırıda söz konusu kadının olay yerinde ayağının koptuğunu aktaran Şerif, Filistinli annenin son durumuna ilişkin bilgi vermedi.

Filistinli gazeteci, yaklaşık 2 hafta önce düzenlenen saldırı sonrasını gösteren görüntüyü de paylaştı.

Görüntüde, bir bacağı kopmuş Filistinli kadının yarı baygın yol ortasında yattığı görülüyor. Bölgede bulunan 2 kişinin silah sesleri arasında Filistinli kadını güvenli bir bölgeye aldıkları kameraya yansıyor.

İsrail ordusu, yaklaşık 20 gün boyunca Cibaliya'ya havadan ve karadan yoğun saldırılar düzenlemişti.

Bu saldırılar nedeniyle bölgede bulunan 100 binden fazla Filistinli Gazze'nin başka bölgelerine göç etmek zorunda kalmıştı.

İsrail ordusunun yaklaşık 20 gün süren saldırılardan sonra çekildiği Cibaliya'daki ağır yıkım oluşmuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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