İsrail Ordusu, Gazze'de Binaların Boşaltılmasını Talep Ediyor

İsrail ordusu, Gazze kentinde on binlerce Filistinlinin bulunduğu Şifa Hastanesinin çevresindeki birçok evin boşaltılması tehdidinde bulundu.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Ebu Hasira Caddesi'nde bulunan çok katlı 4 binanın derhal boşaltılmasını istedi.

Bu tehdit üzerine, söz konusu binalarda ve çevresinde yaşayan yüzlerce Filistinli, hiçbir temel eşyasını almadan hızla evlerini terk etti.

İsrail ordusu genellikle telefon aramaları, broşürler veya resmi açıklamalar aracılığıyla binaları boşaltma uyarısında bulunuyor.

Ebu Hasira Caddesi'nin çevresi, günlerdir yoğun İsrail hava saldırılarına maruz kalıyor ve bölgede binlerce Filistinlinin yaşadığı konutlar yıkılıyor.