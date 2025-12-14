Haberler

İsrail askerleri, Gazze'de Filistinli 2 balıkçıyı alıkoydu ve teknelerini patlattı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin Han Yunus açıklarında iki Filistinli balıkçıyı alıkoydu ve teknelerini batırdı. Ateşkese rağmen, İsrail’in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ediyor.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus açıklarında Filistinli 2 balıkçıyı alıkoyduğu ve teknelerini patlatarak batırdığı belirtildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, Ebu Senime ve Mubaşir ailelerinden 2 balıkçıyı Han Yunus açıklarında alıkoydu.

İsrail güçleri, balıkçıların avlanmak için kullandığı tekneyi patlattı ve suya batırdı.

Gazze Şeridi'nde ateşkese rağmen çeşitli iddialarla Filistinlilere saldırılarda bulunan İsrail ordusu, gün içerisinde Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerini hava ve topçu saldırılarıyla hedef almıştı.

Gazze'deki Hükümetin Medya Ofisi verilerine göre, İsrail ordusu Gazze'de yürürlüğe girmesinden bu yana ateşkesi yüzlerce kez ihlal etti, en az 391 Filistinliyi öldürdü, binden fazla kişiyi yaraladı.

İsrail'in 8 Ekim 2023'te başlattığı ve iki yıl süren Gazze Şeridi'ni hedef alan soykırım niteliğindeki saldırıları, çoğu çocuk ve kadın 70 binden fazla Filistinlinin ölümüne, 171 binden fazlasının da yaralanmasına neden oldu.

Kaynak: AA / Ramzi Mahmud - Güncel
