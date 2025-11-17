Haberler

İsrail Ordusu Gazze'de Ateşkesi İhlal Etti: 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda biri çocuk 3 Filistinli yaşamını yitirdi. Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarda 69 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi'ne sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılar sonucu biri çocuk 3 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre İsrail askerlerinin, Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye mahallesine düzenlediği saldırılarda 1'i çocuk 2 Filistinli hayatını kaybetti.

Ayrıca İsrail ordusuna ait insansız hava aracının, Gazze Şeridi'nin kuzeybatısındaki Atatra bölgesine düzenlediği saldırıda 1 Filistinli öldü.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 69 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, binlerce kişi yıkılan binaların enkazı altında kayboldu.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken ateşkes, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "Sarı Hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarına devam ediyor.

Kaynak: AA / Halime Afra Aksoy - Güncel
