İsrail'in ateşkesi ihlal ederek Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 1 kişi yaşamını yitirdi

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde ateşkesi ihlal ederek düzenlediği saldırılarda 1 Filistinli hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

İsrail, Gazze Şeridi'nde 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkesi ihlal etmeyi sürdürüyor.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerlerinin Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin batı kesiminde yer alan Mevasi bölgesinde açtığı ateş sonucu başından vurulan bir Filistinli yaşamını yitirdi.

Han Yunus doğusunda aynı şekilde düzenlenen bir başka saldırıda da bir Filistinli yaralandı.