İsrail Ordusu, Gazze'de Ateşkes ve Esir Takası Anlaşmasını İhlal Etti

Güncelleme:
İsrail ordusu, Beyt Lahiya bölgesine hava saldırısı düzenleyerek ateşkes ve esir takası anlaşmasını ihlal etti. Saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor. Daha önceki saldırılarda ise 104 Filistinli yaşamını yitirmişti.

İsrail ordusu, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını yeniden ihlal ederek Beyt Lahiya bölgesini bombaladığını duyurdu.

İsrail ordusunun ABD merkezli X platformundaki sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyinin yeni hava saldırısıyla hedef alındığı belirtildi.

Ordunun az önce Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Beyt Lahiya bölgesine saldırı düzenlediğine dikkat çekilen açıklamada, "Gazze Şeridi'nin kuzeyinde doğrudan tehdit oluşturan silah ve hava araçlarının depolandığı bir terör altyapısının bombalandığı" iddiasında bulunuldu.

Açıklamada, İsrail ordu güçlerinin bölgede varlıklarını sürdürdüğüne işaret edildi.

Öte yandan Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde düzenlediği saldırılarda 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması, 9 Ekim'de Mısır'daki müzakereler sonucunda İsrail ile Hamas arasında sağlanarak, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de yürürlüğe girmişti.

Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiğini iddia eden İsrail'in dün akşamdan bu yana Gazze'nin farklı bölgelerine düzenlediği şiddetli saldırılarda 46'sı çocuk 104 Filistinli hayatını kaybetmiş, 253 kişi de yaralanmıştı.

İsrail ordusu, şiddetli saldırıların ardından, Gazze Şeridi'nde ateşkesin yeniden uygulanmaya başlandığını duyurmuş, İsrail basınındaki haberlere göre ateşkes bugün yerel saatle 10.00'da (TSİ 11.00) başlamıştı.

Kaynak: AA / Zein Khalil - Güncel
