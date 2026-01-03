Haberler

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyinde açtığı ateşte 17 Filistinli yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin kuzeybatısında açtığı ateş sonucu 17 Filistinli yaralandı. Yaralıların çoğu han Yunus'taki hastaneye kaldırıldı.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyinde, ateşkes anlaşması kapsamında çekildiği bölgeler arasında yer alan Refah kentinin kuzeybatı kırsalında açtığı ateşte 17 Filistinli yaralandı.

Tıbbi bir kaynak, İsrail ateşiyle yaralanan 17 Filistinlinin büyük çoğunluğunun, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesi'ne kaldırıldığını bildirdi.

AA muhabirine konuşan yerel kaynaklar, İsrail ordusuna ait askeri araçların Refah kentinin kuzeybatısında yerinden edilmiş Filistinlilerin toplandığı alanlara ateş açtığını, bununla eş zamanlı olarak ordunun şehir içindeki tamamen kontrolü altındaki bölgelerde kurduğu vinçlerden de ateş açıldığını aktardı.

Bununla birlikte, İsrail ordusunun Han Yunus kentinin doğu bölgelerine yoğun topçu atışı gerçekleştirdiği, ateşkes anlaşması kapsamında çekildiği "Doğu Satr" bölgesinde büyük bir yangın çıktığı belirtildi.

Kaynak: AA / Ramzi Mahmud - Güncel
ABD Başkanı Trump: Maduro'yu kale gibi bir yerden aldık, birkaç adamımız vuruldu ama ölü yok

Maduro birkaç saatte nasıl alındı? Trump ayrıntıları paylaştı
Yürekleri sızlatan istismar görüntüleri: Polis ekipleri evi bastı

Yürekleri sızlatan istismar görüntüleri: Polis ekipleri evi bastı
Ozan Tufan'ın eşinden bomba çıkış: Son gülüşü olur

Ozan Tufan'ın eşinden bomba çıkış: Son gülüşü olur
Belediye ekiplerinin 'Yardım' videosunun senaryo olduğu ortaya çıktı

"Çalışıyoruz" imajı vermek için yaptıkları rezilliğe bakın
Süper Lig'in yıldızı kaza yaptı

Görüntüdeki araç Süper Lig'in yıldızına ait
Kömürlükte öldürülen Naime Zeybek cinayetinde sır perdesi kaldırıldı! Katili en yakını çıktı

Kömürlükte öldürülen Naime'nin katili en yakını çıktı
Komşuda para birimi değişti, Türkiye'deki tabelalar da güncelleniyor

Komşuda para birimi değişti, Türkiye'deki tabelalar da güncelleniyor