İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyinde açtığı ateşte 17 Filistinli yaralandı
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin kuzeybatısında açtığı ateş sonucu 17 Filistinli yaralandı. Yaralıların çoğu han Yunus'taki hastaneye kaldırıldı.
İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyinde, ateşkes anlaşması kapsamında çekildiği bölgeler arasında yer alan Refah kentinin kuzeybatı kırsalında açtığı ateşte 17 Filistinli yaralandı.
Tıbbi bir kaynak, İsrail ateşiyle yaralanan 17 Filistinlinin büyük çoğunluğunun, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesi'ne kaldırıldığını bildirdi.
AA muhabirine konuşan yerel kaynaklar, İsrail ordusuna ait askeri araçların Refah kentinin kuzeybatısında yerinden edilmiş Filistinlilerin toplandığı alanlara ateş açtığını, bununla eş zamanlı olarak ordunun şehir içindeki tamamen kontrolü altındaki bölgelerde kurduğu vinçlerden de ateş açıldığını aktardı.
Bununla birlikte, İsrail ordusunun Han Yunus kentinin doğu bölgelerine yoğun topçu atışı gerçekleştirdiği, ateşkes anlaşması kapsamında çekildiği "Doğu Satr" bölgesinde büyük bir yangın çıktığı belirtildi.