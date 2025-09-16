İsrail Ordusu Gazze'de Askeri Tırmanışa Geçti

İsrail ordusu, saldırılarını sürdürdüğü Gazze kentinde, yaklaşık bir milyon Filistinliyi göçe zorlamak için binaları yıkmak amacıyla patlayıcı yüklü zırhlı araçları kente soktu.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Gazze kentinin kenar mahallelerine daha fazla askeri birlik girmesine hazırlık olarak, geceden bu yana Gazze'ye binaları ve altyapıyı yıkmak amacıyla İsrail'e ait patlayıcı yüklü zırhlı personel taşıyıcılar girdi.

Bu taşıyıcıların "tonlarca patlayıcıyla dolu, eski, kullanılamaz durumdaki M113 zırhlı araçlar olduğu ve uzaktan kumandalı bir sistemle bölgeye derinlemesine yerleştirilebildiği" açıklandı.

Gece ve sabah saatlerinde söz konusu araçların infilakı sonucu Gazze kentinin güney ve orta kesimlerdeki birçok yerleşim biriminde güçlü patlama sesleri duyuldu.

Ciddi bir askeri tırmanışa işaret edilen haberde, "Gazze şehrinin işgal operasyonu aşamalı olarak gerçekleştirilecek ve İsrail birliklerine yoğun ateş desteği eşlik edecek." ifadesine yer verildi.