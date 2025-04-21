İsrail Ordusu Gazze'de Aşevini Vurdu: 5 Ölü

İsrail ordusu Gazze kentinde yerinden edilen sivillerin kaldığı bir kampta aşevini vurdu, saldırıda 5 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze Sivil Savunma Müdürü Raid Dahşan, İsrail ordusunun, Gazze kentinin orta kesimindeki bir stadyumda yerinden edilmiş kişiler için yemek hazırlanan bir çadırı hedef aldığını belirtti.

Dahşan, saldırının aşevindeki mutfak tüplerinin de patlamasıyla büyük bir yangına yol açtığını, olayda 5 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

AA muhabirine konuşan bir Filistinli, saldırının yapıldığı aşevine komşu olduğunu, eşi ve üç çocuğuyla birlikte saldırıdan mucizevi şekilde kurtulduğunu dile getirdi.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki sınır kapılarını 7 haftadır kapalı tutması nedeniyle Gazze'deki Filistinlilerin bir kez daha kuşatma altına alındığını, bombalandığını ve aç bırakıldığını duyurmuştu.

UNRWA'dan yapılan yazılı açıklamada, "Gazze Şeridi'nde ateşkesin bozulduğu 18 Mart'tan bu yana 600 çocuk öldü, 1600'den fazla çocuk yaralandı." ifadesine yer verilmişti.

Açıklamada, Gazze'deki insanlık krizinin 7 Ekim 2023'ten bu yana "en kötü aşamaya" girdiği vurgulanmıştı.

??Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'ye şiddetli saldırıları yeniden başlattı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 1864 Filistinli hayatını kaybetti, 4 bin 890 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 51 bin 240'a, yaralıların sayısı da 116 bin 931'e yükseldi.

Ateşkesi bozan İsrail, yeni ateşkes tekliflerini reddettiği gerekçesiyle Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu.

Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlattığını" açıkladı.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü'nü görevden alması gibi tartışmalı siyasi adımlarının gölgesinde başlatması dikkati çekti.