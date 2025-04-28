İsrail Ordusu Gazze'de 39 Filistinliyi Hayatını Kaybettirdi

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda çoğu çocuk 39 Filistinli hayatını kaybetti, birçok Filistinli yaralandı.

Sağlık kaynakları ve görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail ordusu sabah saatlerinden bu yana Gazze'nin farklı bölgelerine saldırılarını sürdürüyor.

İsrail ordusu, Gazze kentinde sokaktaki bir grup sivili hedef aldı. Saldırıda 9 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta yer alan Batı Satar bölgesindeki bombardımanda 6 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nın batısında bir evi vurdu. Saldırıda 10 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin kuzeybatısında yer alan Hamed Hastanesi yakınındaki bir ev de İsrail güçlerince bombalandı. Saldırıda 7 kişi öldü, birçok kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Gazze kentinin doğu ve güneyinde yer alan Zeytun, Tuffah ve Şucaiyye mahallelerine de yoğun şekilde topçu saldırısı düzenledi.

Gazze kentinin güneyindeki üniversite kampüsü çevresi topçu atışlarıyla hedef alındı; kentin doğu bölgelerine de ateş açıldı.

Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus'un batısındaki Şafii Mülteci Kampı'nda zorla yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı bir çadır bombalandı. Saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi, birçok kişi yaralandı.

Han Yunus'ta dün vurulan bir evin enkazından 4 kişinin cansız bedeni çıkarıldı.

İsrail topçu birlikleri Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus ile Refah kentlerini ayıran güney bölgesini vurdu.

Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Megazi Mülteci Kampı'nda da zorla yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadır vuruldu, birçok kişi yaralandı.

Zevayide beldesinde tarım arazisi hedef alındı, 5 Filistinli yaralandı.

Ayrıca Bureyc Mülteci Kampı'nın kuzeybatısındaki bölgeler de İsrail topçu birliklerince hedef alındı.

İsrail Gazze'de alıkoyduğu 11 Filistinliyi serbest bıraktı

Öte yandan Hamas'a bağlı Esirler Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze'den alıkoyduğu 11 Filistinlinin serbest bırakıldığı aktarıldı.

Serbest bırakılan Filistinlilerin Gazze Şeridi'nin güneyindeki Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan alınarak sağlık kontrolü için Han Yunus'un doğusundaki Gazze Avrupa Hastanesi'ne götürüldüğü kaydedildi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana yürüttüğü işgal ve saldırılar süresince aralarında kadın, çocuk ve sağlık çalışanlarının da bulunduğu binlerce Filistinliyi alıkoydu.

Gazze'den alıkonulan Filistinlilerden bir kısmı serbest bırakılsa da birçoğunun akıbeti hala bilinmiyor.

Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti verilerine göre, İsrail hapishanelerinde Gazze Şeridi'nden alıkonulan 1747 Filistinlinin tutulduğu tahmin ediliyor.

İsrail ordusunun Gazze'den alıkoyduğu ve sonrasında serbest bırakılan birçok Filistinlinin, psikolojik ve bedensel işkenceye maruz kaldığı görülmüştü.